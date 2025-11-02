Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Футбол
    • 02 ноября, 2025
    • 21:59
    Роналду намерен играть до тех пор, пока ему позволяет здоровье

    Португальский нападающий "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду хочет играть в футбол до тех пор, пока ему позволяет здоровье.

    Как передает Report, слова португальца приводит бразильский портал UOL.

    Роналду накануне забил победный гол с пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Фейхой" на 14-й компенсированной ко второму тайму минуте. Встреча завершилась со счетом 2:1.

    "Это был потрясающий вечер как для меня лично, так и для всего коллектива. Команда победила, а я забил два гола, что всегда важно. Я всегда говорю: долголетие достигается только благодаря страсти. И страсть во мне сохраняется. Независимо от того, забиваю я или нет, это моя жизнь, и так было всегда. 23-24 года футбола - это моя жизнь. И именно поэтому я хочу продолжать играть, пока мне позволяет здоровье", - сказал португалец.

    Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В "Аль-Наср" футболист перешел в декабре 2022 года, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".

