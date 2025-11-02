İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ronaldu: Sağlamlığım imkan verdiyi qədər oynamaq istəyirəm

    Futbol
    • 02 noyabr, 2025
    • 22:47
    Ronaldu: Sağlamlığım imkan verdiyi qədər oynamaq istəyirəm

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" komandasının portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu sağlamlığı imkan verdiyi qədər futbol oynamaq istəyir.

    "Report"un məlumatına görə, portuqaliyalı hücumçunun sözlərini Braziliyanın UOL portalı sitat gətirib.

    Ronaldu bir gün əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının "Əl-Feyha" ilə oyununda əlavə vaxtın 14-cü dəqiqəsində penaltidən qələbə qolunu vurub. Matç 2-1 hesabı ilə başa çatıb.

    "Şəxsən mənim və bütün komanda üçün inanılmaz axşam idi. Komanda qalib gəldi və mən iki qol vurdum ki, bu da həmişə vacibdir. Həmişə deyirəm: uzunömürlülük yalnız coşqunluqla əldə edilir və coşqunluq məndə qalır. Qol vursam da, vurmasam da, bu mənim həyatımdır və həmişə belə olub. 23-24 illik futbol mənim həyatımdır və buna görə də sağlamlığım imkan verdiyi müddətdə oynamağa davam etmək istəyirəm", - portuqaliyalı bildirib.

    Qırx yaşlı Ronaldu Çempionlar Liqasının, Avropa çempionatının beşqat, Millətlər Liqasının ikiqat qalibidir və milli komandasının, Avropa çempionatının, Çempionlar Liqasının, Klublararası Dünya Kubokunun bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçusudur. O, Portuqaliyanın "Sportinq", İngiltərənin "Mançester Yunayted", İtaliyanın "Yuventus" və İspaniyanın "Real Madrid" komandalarında oynayıb və 2022-ci ilin dekabrında "Əl-Nəsr"in heyətində çıxış etməyə başlayıb.

    Ronaldu "Əl-Nəsr" qol
    Роналду намерен играть до тех пор, пока ему позволяет здоровье

    Son xəbərlər

    23:49

    Meksikada güllələnən mer federal mühafizə altında olub

    Digər ölkələr
    23:24

    Ermənistanda katolikos II Qareginin qardaşı və onun oğlu saxlanılıb

    Region
    23:13

    ABŞ-nin energetika naziri: Nüvə sınaqlarımız subkritik olacaq

    Digər ölkələr
    22:59

    Tramp: Çinin Tayvana qarşı heç bir tədbir görməyəcəyinə əminəm

    Digər ölkələr
    22:52

    HƏMAS daha üç israilli girovun meyitini BQXK-yə təhvil verib

    Digər ölkələr
    22:47

    Ronaldu: Sağlamlığım imkan verdiyi qədər oynamaq istəyirəm

    Futbol
    22:29

    ABŞ-də əyləncə mərasimində atışma olub, yaralılar var

    Digər ölkələr
    21:59

    Şatdauna görə dispetçer çatışmazlığı ABŞ-də uçuşlar üçün riskləri artırıb

    Digər ölkələr
    21:34

    Berlində Ukrayna qaçqınları üçün ən böyük mərkəz bağlanır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti