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Криштиану Роналду может стать тренером после завершения карьеры футболиста

Роналду может стать тренером после завершения карьеры футболиста

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что после завершения игровой карьеры может стать тренером.

Как передаёт Report, об этом сообщает AS.

"Карьера тренера? Я не исключаю такого варианта", - приводит слова Роналду издание.

34-летний форвард играет на профессиональном уровне с 2002 года. На данный момент он принял участие в общей сложности в 800 матчах, в которых забил 600 мячей и отдал 213 голевых передач.

Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе каждого из четырёх клубов, за которые он выступал, португалец выиграл как минимум один трофей, общее число которых в настоящий момент составляет 27.

Напомним, что 600-й гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в "Дерби Италии" против "Интера".

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