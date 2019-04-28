600-й гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в "дерби Италии"

​600-й гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в "дерби Италии"

28 апреля, 2019 02:08

https://report.az/storage/news/552ef54687473e1a61bc4e0b7c734b6f/be636ea5-a56f-41de-a8b3-fb97829b0616_292.jpg «Интер» сыграл вничью с "Ювентусом" в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Миланцы открыли счет в начале первого тайма — отличился полузащитник Раджа Наингголан. Во второй половине игры Криштиану Роналду сравнял счет, забив свой 600-й гол на клубном уровне. "Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 88 очков. Ранее туринцы обеспечили себе титул чемпионов Италии. "Интер" располагается на третьей строчке, набрав 62 очка.

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