Роналдо: В моё время Месси и Роналду не выиграли бы 10 "Золотых мячей"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "В моё время Месси и Роналду не выиграли бы столько "Золотых мячей".

Как сообщает Report, об этом в интервью Bild заявил бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо.

41-летний нападающий считает, что в его время конкуренция была более жёсткой. Бразилец отметил, что в период его игровой карьеры Лионель Месси и Криштиану Роналду не выиграли бы 10 "Золотых мячей" на двоих: "Не хочу принижать достоинства Месси и Роналду, но в моё время конкуренция была намного серьёзнее, чем сейчас. Они будут бороться за звание лучшего игрока в мире ближайшие годы, но в наше время были Зидан, Ривалдо, Фигу, я, Роналдиньо. Это было поколение, в котором стать лучшим было куда труднее".

Отметим, что Роналдо в 1997 и 2002 годах становился обладателем "Золотого мяча". Лионель Месси и Криштиану Роналду завоевали эту награду по пять раз.