Роналдиньо: Я и раньше слышал об Азербайджане хорошие слова

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Я и раньше слышал об Азербайджане хорошие слова. Я знал, что здесь играют бразильские футболисты. Примерно 1,5 месяца назад начались переговоры с "Габалой" об открытии моей школы в Азербайджане. А в Баку я приехал вчера ночью. После выхода из аэропорта поужинал в ресторане. Мне очень понравилась ваша кухня. И после мероприятия ознакомлюсь с городом".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил известный бразильский футболист Роналдиньо, находящийся с визитом в Баку.

"Моя основная цель - серьезное отношение к тренировкам детей, приходящих в мою академию. Если в будущем они станут великими футболистами, это будет и моим успехом, и я буду радоваться этому. Если появится возможность их выступления в больших клубах, я буду содействовать этому. Всевышний дал мне талант. Я очень много тренировался. Это дало свои результаты", - подчеркнул известный футболист.

Он сказал, что является болельщиком клуба "Гремио" и назвал имя своего любимого футболиста: "Мой любимый футболист - Леонель Месси".

Роналдиньо ответил на вопросы журналистов: "На самом деле, я на одном уровне с Пеле и Марадоной. Я не могу сказать, любят ли меня все, но знаю, что меня любят во всех странах. Может быть, у меня был свой стиль, я играл в красивый футбол. Могу ли играть в этом возрасте? Почему бы и нет?! Все может быть. Все знают, как я играю. Некоторые не хотели проведения чемпионата мира в нашей стране", - отметил он.