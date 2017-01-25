Роналдиньо восстанавливает футбольную карьеру

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист испанского клуба "Барселона" и сборной Бразилии Роналдиньо восстанавливает карьеру.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, 36-летний нападающий обговорил вопрос с бразильской командой "Куритиба".

Ему предложены ежемесячная зарплата в размере 88 000 евро, роскошный особняк и телохранитель.

Последний клуб "Флуминенсе" он покинул в сентябре 2015 года. Спортивным директором занявшего на чемпионате Бразилии прошлого сезона 15-е место клуба "Куритиба" является бывший защитник сборной страны Жулиано Беллетти, который выступал с Роналдиньо в "Барселоне".

Отметим, что 20 октября 2016 года по приглашению "Габалы" Роналдиньо прибыл в Баку. На проведенной в тот же день пресс-конференции Роналдиньо заявил о планах открыть в столице Азербайджана Футбольную академию.