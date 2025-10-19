Романо: Месси останется в "Интер Майами"

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    19 октября, 2025
    Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем аргентинской звезды футбола и нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси на фоне завершения регулярного сезона МЛС.

    Как передает Report, об этом Романо написал в соцсети Х.

    "Лионель Месси завершил регулярный сезон с "Интер Майами", набрав 48 результативных действий (голы + передачи), и переговоры о новом контракте находятся на очень продвинутой стадии.

    Ожидается, что Месси останется в клубе и подпишет новое соглашение - финальные детали сейчас уточняются…

    Он полностью сосредоточен на проекте "Интер Майами", - указал инсайдер.

    Напомним, сегодня в последнем матче регулярки "Интер Майами" разгромил "Нэшвилл" со счетом 5:2, а сам Месси оформил хет-трик. Теперь команду ждут матчи плей-офф.

