Роберт Просинечки получил предложение от бельгийского клуба

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки получил новое предложение. Как сообщает Report, хорватским специалистом интересуется бельгийский клуб "Стандард" (Льеж).

Местная пресса пишет, что решение "Стандард" направить предложение именно Просинечки не случайно. 49-летний главный тренер во второй половине сезона 2000-2001 в составе команды из города Льеж выступал в качестве футболиста. Он забил 4 гола в 21 матче. В настоящее время данный клуб в чемпионате Бельгии после 21 тура обосновался на 9-ом месте с 26 очками. Всего в сезоне команда одержала 6 побед.

Отметим, что Роберт Просинечки также является одним из двух главных кандидатов на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины. Сегодня будет принято окончательное решение.