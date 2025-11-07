Revsportz: "Карабах" стал грозной силой еврокубков

С разрушенных войной улиц Агдама до блистательных матчей в Лиги чемпионов УЕФА - история азербайджанского футбольного клуба "Карабах" стала символом мужества и надежды, выходящей далеко за пределы спорта.

Как передает Report, об этом говорится в статье спортивного издания Revsportz, посвященной успеху чемпиона Азербайджана в главном футбольном клубном турнире Старого Света.

"Азербайджанский клуб превратился в одного из самых вдохновляющих "андердогов" Европы, уверенно соперничая с футбольными гигантами континента. В нынешнем сезоне "Карабах" поражает футбольный мир. Азербайджанский клуб начал турнир с захватывающей победы 3:2 над "Бенфикой", затем одержал убедительную победу 2:0 над "Копенгагеном" и недавно сыграл вничью 2:2 с английским "Челси" в Баку - результат, который болельщики восприняли как настоящую победу. Единственное поражение команда потерпела от "Атлетик" из Бильбао (1:3)", - пишет издание.

В статье отмечается, что болельщики клуба наблюдают невероятный поворот событий: всего год назад "Карабах" замкнул сводную таблицу в Лиге Европы, а теперь занимает уверенные позиции в ЛЧ, опережая в таблице таких футбольных гигантов, как "Атлетико" (Мадрид), "Наполи", "Ювентус" и "Аякс".

Автор также делится своим мнением о последней игре "Карабаха" против "Челси" 5 ноября.

"Контраст между азербайджанским чемпионом и его соперником поражает. Состав "Челси" оценивается в более чем в 1,1 миллиарда фунтов, это несоизмеримо с 21 миллионом фунтов стоимости игроков "Карабаха". Но на поле именно характер и самоотдача уравняли шансы. В игре против англичан агдамцы действовали бесстрашно, высоко прессинговали, атаковали волнами и дважды поразили ворота соперника в течение десяти минут", - говорится в статье.

В материале высоко оценивается многолетняя деятельность главного тренера команды Гурбана Гурбанова: "Его лидерство превратило "Карабах" из национального чемпиона в грозную силу европейских турниров".