Футболист английского клуба "Вулверхэмптон" Ренат Дадашов отказался переходить в "Бирмингем Сити".

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, 21-летний нападающий решился на этот шаг вопреки заключенному между клубами соглашению об аренде.

Дадашов заключил контракт с британцами летом 2019 года, но так и не смог пробиться в матчи Премьер-Лиги. Первую половину сезона он провел в составе португальского клуба "Пакуш де Феррейра".

Напомним, что Ренат Дадашов отличился на состоявшейся 29 января встрече с "Ливерпулем", забив гол на 47-ой минуте матча. Матч проходил в рамках Кубка Международной Премьер-лиги U-23. По итогам 29 туров "Бирмингем Сити" занял 18-е место среди 24 команд с 34 очками в активе.