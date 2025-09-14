Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    "Реал" впервые за 16 лет выиграл в первых четырех турах Ла Лиги

    Футбол
    • 14 сентября, 2025
    • 16:25
    Реал впервые за 16 лет выиграл в первых четырех турах Ла Лиги

    Испанский "Реал" под руководством главного тренера Хаби Алонсо впервые за 16 лет выиграл первые четыре тура Ла Лиги.

    Как передает Report, мадридский коллектив достиг этого успеха благодаря вчерашней победе над "Реал Сосьедад" (2:1).

    "Королевский клуб" в последний раз так успешно стартовал в чемпионате в 2009 году, когда его тренировал Мануэль Пеллегрини.

    Отметим, что "Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 12 очками.

