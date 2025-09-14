"Реал" впервые за 16 лет выиграл в первых четырех турах Ла Лиги
Футбол
- 14 сентября, 2025
- 16:25
Испанский "Реал" под руководством главного тренера Хаби Алонсо впервые за 16 лет выиграл первые четыре тура Ла Лиги.
Как передает Report, мадридский коллектив достиг этого успеха благодаря вчерашней победе над "Реал Сосьедад" (2:1).
"Королевский клуб" в последний раз так успешно стартовал в чемпионате в 2009 году, когда его тренировал Мануэль Пеллегрини.
Отметим, что "Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 12 очками.
Последние новости
16:38
В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9Другие страны
16:27
Фото
Президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского районаВнутренняя политика
16:25
"Реал" впервые за 16 лет выиграл в первых четырех турах Ла ЛигиФутбол
16:20
На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожарДругие страны
16:04
Председатель ГА ООН Бербок не исключила отправки миротворцев в УкраинуДругие страны
16:01
Фото
Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села СосВнутренняя политика
15:45
В турецком Ване в результате перестрелки один человек погиб, трое пострадалиВ регионе
15:34
Вюсал Месиев: Первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира в Шуше имеет историческое и символическое значениеФинансы
15:20