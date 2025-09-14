İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    "Real" 16 il sonra La Liqanın ilk dörd turunda ardıcıl qələbələr qazanıb

    Futbol
    • 14 sentyabr, 2025
    • 15:39
    Real 16 il sonra La Liqanın ilk dörd turunda ardıcıl qələbələr qazanıb

    İspaniya təmsilçisi "Real" baş məşqçi Xabi Alonsonun rəhbərliyi altında 16 ildən sonra La Liqanın ilk dörd turunda qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Madrid kollektivi bu uğura ötən gün "Real Sosyedad" üzərində qazanılan qələbə (2:1) sayəsində nail olub.

    "Kral klubu" sonuncu dəfə bu cür uğurlu başlanğıcı 2009-cu ildə həmin vaxt baş məşqçi olan Manuel Pelleqrininin dövründə etmişdi.

    Qeyd edək ki, "Real" İspaniya çempionatında 12 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

    Real Madrid La Liqa "Kral klubu"
    "Реал" впервые за 16 лет выиграл в первых четырех турах Ла Лиги

    Son xəbərlər

    16:27
    Foto

    Prezident Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndində olub

    Daxili siyasət
    16:13

    Abşeronda elektrik cərəyanı 64 yaşlı ustanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    16:11

    Estoniya Ukrayna üçün silah alışını maliyyələşdirəcək

    Digər ölkələr
    16:00

    Türkiyədə silah zavodu yanır

    Digər ölkələr
    15:55
    Foto

    İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    15:53

    Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsi və Gülşənabad kəndində işıq olmayacaq

    Energetika
    15:39

    "Real" 16 il sonra La Liqanın ilk dörd turunda ardıcıl qələbələr qazanıb

    Futbol
    15:35

    Türkiyədə silahlı toqquşma olub, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Region
    15:19

    Vüsal Məsiyev: "Şuşada keçirilən Assambleya sığorta sahəsinin müasirləşməsinə töhfə verəcək"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti