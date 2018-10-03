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    "Реал" проиграл в Москве: результаты матчей Лиги чемпионов - СПИСОК

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Во вторник, 2 октября, были сыграны матчи второго тура Лиги чемпионов. 

    Как передает Report, неожиданный результат матча оказался в Москве, где ЦСКА сумел обыграть испанский "Реал". 

    Хозяева вышли вперед благодаря голу Влашича на второй минуте матча. больше никто не забивал. И только Игорь Акинфеев, заявивший, что уходит из сборной России, заработал изъятие уже в добавленное арбитром время. При этом вторую желтую карточку он получил почти сразу после первой.

    Лига чемпионов, II тур

    2 октября

    "Хоффенхайм" – "Манчестер Сити" 1:2

    Голы: Бельфодиль, 1 – Агуэро, 8, Сильва, 87

    "Ювентус – "Янг Бойз" 3:0

    Голы: Дибала, 5, 33, 69
    Удаление: Камара, 78 (Янг Бойз)

    "Лион" – "Шахтер" 2:2

    Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 – Мораес, 44, 55

    АЕК – "Бенфика" 2:3

    Голы: Клонаридис, 53, 63-Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семедо, 74
    Удаление: Диас, 45+4 (Бенфика)

    "Манчестер Юнайтед" – "Валенсия" 0:0

    "Бавария" – "Аякс" 1:1

    Голы: Хуммельс, 4 – Мазрави, 22

    "Рома" – "Виктория" 5:0

    Голы: Джеко, 4, 40, 90+2, Ундер, 64, Клюйверт, 73

    ЦСКА – "Реал" 1:0

    Гол: Влашич, 2
    Удаление: Акинфеев, 90+6 (ЦСКА)

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