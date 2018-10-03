"Реал" проиграл в Москве: результаты матчей Лиги чемпионов - СПИСОК

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Во вторник, 2 октября, были сыграны матчи второго тура Лиги чемпионов.

Как передает Report, неожиданный результат матча оказался в Москве, где ЦСКА сумел обыграть испанский "Реал".

Хозяева вышли вперед благодаря голу Влашича на второй минуте матча. больше никто не забивал. И только Игорь Акинфеев, заявивший, что уходит из сборной России, заработал изъятие уже в добавленное арбитром время. При этом вторую желтую карточку он получил почти сразу после первой.

Лига чемпионов, II тур

2 октября

"Хоффенхайм" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Бельфодиль, 1 – Агуэро, 8, Сильва, 87

"Ювентус – "Янг Бойз" 3:0

Голы: Дибала, 5, 33, 69

Удаление: Камара, 78 (Янг Бойз)

"Лион" – "Шахтер" 2:2

Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 – Мораес, 44, 55

АЕК – "Бенфика" 2:3

Голы: Клонаридис, 53, 63-Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семедо, 74

Удаление: Диас, 45+4 (Бенфика)

"Манчестер Юнайтед" – "Валенсия" 0:0



"Бавария" – "Аякс" 1:1

Голы: Хуммельс, 4 – Мазрави, 22

"Рома" – "Виктория" 5:0

Голы: Джеко, 4, 40, 90+2, Ундер, 64, Клюйверт, 73

ЦСКА – "Реал" 1:0

Гол: Влашич, 2

Удаление: Акинфеев, 90+6 (ЦСКА)