"Реал" первый клуб из топ-5 европейских лиг, забивший в 70 матчах подряд

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Полузащитник «Реала» Марко Асенсио на 10-й минуте матча 2-го тура испанской Примеры с «Валенсией» отметился голом.

Как передает Report, таким образом, мадридский клуб не уходит с поля без гола уже в 70 матчах подряд во всех турнирах.

«Реал» стал первой командой из топ-5 европейских чемпионатов, забивающей в 70 матчах кряду.

«Сливочные» в последний раз не поражали ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Валенсией" в домашнем матче второго тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.