    Футбол
    • 17 января, 2026
    • 19:27
    Реал одержал первую победу под руководством Арбелоа

    Мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Леванте" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

    Голы забили Килиан Мбаппе (58-я минута, пенальти) и Рауль Асенсио (65).

    "Реал" провел второй матч под руководством Альваро Арбелоа. Испанец возглавил команду 12 января, сменив на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо. В первой игре с Арбелоа игроки "Реала" сенсационно проиграли в 1/8 финала Кубка Испании "Альбасете" (2:3), который выступает во втором по силе дивизионе национального первенства.

    На счету "Реала" стало 48 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от "Барселоны" на 1 балл. Каталонский клуб проведет свою игру 20-го тура в воскресенье в гостях против "Реал Сосьедад". "Леванте" располагается на предпоследней, 19-й строчке с 14 очками.

    В следующем туре "Реал" 24 января на выезде встретится с "Вильяерралом", "Леванте" днем ранее примет "Эльче".

    ФК "Реал" футбол

