İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Real" Arbeloanın rəhbərliyi altında ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 20:21
    Real Arbeloanın rəhbərliyi altında ilk qələbəsini qazanıb

    Madridin "Real" klubu İspaniya futbol çempionatının 20-ci turunda ev oyununda "Levante"ni 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, görüş "Santyaqo Bernabeu" stadionunda keçirilib.

    Qolları Kilian Mbappe (58-ci dəqiqə, penalti) və Raul Asensio (65-ci dəqiqə) vurublar.

    "Real" Alvaro Arbeloanın rəhbərliyi altında ikinci oyununu keçirib. İspaniyalı mütəxəssis 12 yanvarda komandanın baş məşqçisi təyin olunaraq həmvətəni Xabi Alonsonu əvəz edib. Arbeloa ilə ilk oyunda "Real" İspaniya Kubokunun 1/8 finalında ikinci divizion təmsilçisi "Albasete"yə (2:3) sensasion şəkildə uduzmuşdu.

    "Real"ın hesabında 48 xal var və komanda turnir cədvəlində 2-ci yerdə qərarlaşıb, "Barselona"dan 1 xal geri qalır. Kataloniya klubu 20-ci turun oyununu bazar günü səfərdə "Real Sosyedad"a qarşı keçirəcək. "Levante" isə 14 xalla 19-cu pillədədir.

    "Real Madird" "Levante" La Liqa
    "Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа

    Son xəbərlər

    20:50

    İndoneziyada göyərtəsində 11 nəfər olan təyyarə radarlardan itib

    Digər ölkələr
    20:32

    Ukrayna Rusiya Paralimpiya Komitəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:24

    Hakan Fidan səudiyyəli həmkarı ilə regional gərginlikləri müzakirə edib

    Region
    20:21

    "Real" Arbeloanın rəhbərliyi altında ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:16

    Fransada Azərbaycan Dostları Assosiasiyasına yeni prezident seçilib

    Xarici siyasət
    20:09

    KİV: Karni Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Danimarkada minlərlə insan ABŞ-nin Qrenlandiya siyasətinə qarşı aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    19:50

    Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın ölkənin enerji obyektlərinə hücum planlaşdırdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:37

    Danimarka və Fransa Qrenlandiya üzərində təlim uçuşları həyata keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti