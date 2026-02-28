Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Происшествия
    • 28 февраля, 2026
    • 02:40
    Резкое ухудшение погодных условий привело к ряду последствий в Гёггёльском и Шамкирском районах.

    Как сообщает западное бюро Report, сильный ветер в поселке Гаджималик Гёйгёльского района сорвал кровлю с нескольких частных домов, а также сломал ветви крупномерных деревьев.

    Непогода дала о себе знать и в селе Кечили Шамкирского района. В результате сильного ветра были повреждены покрытия нескольких теплиц, что привело к частичному ущербу хозяйствам.

    Кроме того, в ряде населённых пунктов на несколько часов было зафиксировано отключение электроэнергии.

    Отмечается, что в настоящее время в регионе продолжается сильный ветер. Информация о возможных дополнительных последствиях уточняется - соответствующие службы проводят обследование территории.

    Külək Göygöldə evlərin damını dağıdıb, Şəmkirdə istixanalara ziyan vurub

    Сильный ветер повредил крыши домов в Гёйгёле и нанес ущерб теплицам в Шамкире

