    Кямиль Хасиев: Перспективы мира никогда не были столь обнадеживающими, как сегодня

    Внешняя политика
    • 28 февраля, 2026
    • 02:33
    Перспективы мира никогда не были столь обнадеживающими, как сейчас.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белграде на тему "Перспективы мира, сотрудничества и безопасности: Азербайджан и Армения после Вашингтонского саммита".

    Дипломат отметил, что в Армении, в отличие от Азербайджана, существуют люди и политические силы, не поддерживающие мир. В Азербайджане же ситуация иная - общество единодушно и решительно поддерживает мирный процесс.

    "В Армении были некоторые группы, которые, когда мы впервые начали торговлю с Арменией - особенно когда стартовали поставки топлива и нефтепродуктов, - отказывались покупать наш бензин на автозаправочных станциях. Они спрашивали, поступает ли это топливо из Азербайджана или нет. Если выяснялось, что оно азербайджанского происхождения, покупать его не хотели.

    Однако прошло всего несколько недель - и все начали покупать этот бензин. Разумеется, в Армении и сейчас остаются недовольные силы. Но если говорить непосредственно о Вашингтонском соглашении, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что нынешнее руководство Армении заинтересовано в его реализации", - подчеркнул посол Азербайджана.

