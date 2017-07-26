Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" за последние 5 лет заработал 143 млн евро от продажи своих футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, эта сумма получена от 12 осуществленных трансферов.

Самый дорогостоящий контракт - это договор продажи нападающего сборной Испании Альваро Мората английскому клубу "Челси" за 80 млн евро.

"Королевский клуб" ежегодно тратит на своих подопечных 20 млн евро. Из этой суммы 5 млн предназначены для "Кастильи", считающейся резервной командой "Реал Мадрид".