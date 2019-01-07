"Реал Мадрид" подпишет полузащитника "Манчестер Сити"

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Полузащитник английского «Манчестер Сити» Браим Диас продолжит карьеру в испанском «Реале».

Как передаёт Report, об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Девятнадцатилетний испанский футболист подпишет со «сливочными» контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. Седьмого января Диас пройдёт медицинский осмотр, после чего будет представлен в качестве новичка «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что действующее соглашение Диаса с «Манчестер Сити» истекает летом, однако «Реал» захотел осуществить сделку уже сейчас, не дожидаясь возможности заполучить игрока летом бесплатно. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, но может вырасти ещё на 7,3 миллиона евро за счёт бонусов.

Ранее сообщалось, что голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас продлил контракт с клубом до июня 2021 года.