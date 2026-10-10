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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Азербайджане за сутки найдены 8 пропавших без вести

    Происшествия
    • 10 октября, 2026
    • 17:47
    В Азербайджане за сутки найдены 8 пропавших без вести

    В Азербайджане за сутки найдены 8 пропавших без вести.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Отмечается, что 9 октября в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были найдены 8 человек, которые разыскивались как пропавшие без вести.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    İtkin düşmüş 8 nəfər ötən gün tapılıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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