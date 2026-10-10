В Азербайджане за сутки найдены 8 пропавших без вести.

Об этом Report сообщили в МВД.

Отмечается, что 9 октября в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были найдены 8 человек, которые разыскивались как пропавшие без вести.