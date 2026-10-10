İtkin düşmüş 8 nəfər ötən gün tapılıb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2026
- 17:30
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İtkin düşmüş 8 nəfər ötən gün tapılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 9-da polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
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