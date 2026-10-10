Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 17:35
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны

    Восемь представителей азербайджанского дзюдо получили сертификаты о присвоении шестого и седьмого данов в рамках проходящего в Баку чемпионата мира среди взрослых.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Федерации дзюдо Азербайджана.

    Церемония состоялась на Национальной гимнастической арене. Сертификаты вручил директор Международной федерации дзюдо по вопросам образования и тренерской деятельности Мохамед Мериджа.

    Седьмого дана удостоены Эльчин Исмаилов и Фархад Мамедов.

    Шестой дан присвоен Эльхану Мамедову, Ирине Киндзерской, Орхану Сафарову, Ниджату Шихализаде, Руфату Исмаилову и Мубаризу Джафарову.

    Даны в дзюдо свидетельствуют о высоком уровне мастерства, знаний и опыта.

    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Фото
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Azerbaijani judo representatives awarded 6th and 7th dan certificates
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