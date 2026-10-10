Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
Индивидуальные
- 10 октября, 2026
- 17:35
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Восемь представителей азербайджанского дзюдо получили сертификаты о присвоении шестого и седьмого данов в рамках проходящего в Баку чемпионата мира среди взрослых.
Как сообщает Report, об этом заявили в Федерации дзюдо Азербайджана.
Церемония состоялась на Национальной гимнастической арене. Сертификаты вручил директор Международной федерации дзюдо по вопросам образования и тренерской деятельности Мохамед Мериджа.
Седьмого дана удостоены Эльчин Исмаилов и Фархад Мамедов.
Шестой дан присвоен Эльхану Мамедову, Ирине Киндзерской, Орхану Сафарову, Ниджату Шихализаде, Руфату Исмаилову и Мубаризу Джафарову.
Даны в дзюдо свидетельствуют о высоком уровне мастерства, знаний и опыта.
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Azerbaijani judo representatives awarded 6th and 7th dan certificates
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