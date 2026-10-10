Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны

Восемь представителей азербайджанского дзюдо получили сертификаты о присвоении шестого и седьмого данов в рамках проходящего в Баку чемпионата мира среди взрослых.

Как сообщает Report, об этом заявили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Церемония состоялась на Национальной гимнастической арене. Сертификаты вручил директор Международной федерации дзюдо по вопросам образования и тренерской деятельности Мохамед Мериджа.

Седьмого дана удостоены Эльчин Исмаилов и Фархад Мамедов.

Шестой дан присвоен Эльхану Мамедову, Ирине Киндзерской, Орхану Сафарову, Ниджату Шихализаде, Руфату Исмаилову и Мубаризу Джафарову.

Даны в дзюдо свидетельствуют о высоком уровне мастерства, знаний и опыта.