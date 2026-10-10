İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2026
    • 17:22
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib

    Bakıda keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatı çərçivəsində Azərbaycan cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatların təqdimetmə mərasimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Milli Gimnastika Arenasında baş tutan mərasimdə sertifikatları Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Təhsil və Məşqçilik üzrə direktoru Mohamed Meridja təqdim edib.

    7-ci dan dərəcəsinə Elçin İsmayılov və Fərhad Məmmədov layiq görülüblər. 6-cı dan dərəcəsi isə Elxan Məmmədov, İrina Kindzerska, Orxan Səfərov, Nicat Şıxəlizadə, Rüfət İsmayılov və Mübariz Cəfərova təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, dan dərəcələri cüdoda yüksək ustalıq, bilik və təcrübə səviyyəsini ifadə edir.

    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib
    Elçin İsmayılov Fərhad Məmmədov Elxan Məmmədov Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Beynəlxalq Cüdo Federasiyası
    Foto
    Азербайджанским дзюдоистам присвоили шестой и седьмой даны
    Azerbaijani judo representatives awarded 6th and 7th dan certificates
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:53

    "Kür"ün baş məşqçisi Fuad Yanqildin: "Komandanı avrokubok oyununa hazırlamaqda çətinlik çəkirdik"

    Komanda
    18:51

    "Bavariya" Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb

    Futbol
    18:42

    Kənan Nəsibov Bakıda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    18:40

    Məcnun Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    18:30
    Foto

    EHF Avropa Kuboku: "Kür" ilk oyunda APOEL-i böyük hesabla məğlub edib

    Komanda
    18:25
    Foto

    Türk dünyası ölkələri ortaq təkrarsığorta hovuzu yarada bilər

    Maliyyə
    18:22

    Pensilvaniyada atışma baş verib, doqquz nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:02

    Kürşad Zorlu: Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığı genişləndiriləcək

    Region
    17:51

    Kallas: Aİ oktyabrın 12-də Rusiyaya qarşı indiyədək ən böyük sanksiyalar paketini təsdiqləyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti