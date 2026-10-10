Каллас: ЕС 12 октября утвердит крупнейший с начала войны пакет санкций против России
- 10 октября, 2026
- 17:38
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Министры иностранных дел стран Евросоюза 12 октября намерены утвердить крупнейший с начала войны пакет санкций против России.
Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.
По ее словам, российские удары за два дня унесли жизни более 80 мирных жителей Украины.
"Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве дополнительные доходы для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает",- отметила она.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.