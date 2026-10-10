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    Каллас: ЕС 12 октября утвердит крупнейший с начала войны пакет санкций против России

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 17:38
    Каллас: ЕС 12 октября утвердит крупнейший с начала войны пакет санкций против России

    Министры иностранных дел стран Евросоюза 12 октября намерены утвердить крупнейший с начала войны пакет санкций против России.

    Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

    По ее словам, российские удары за два дня унесли жизни более 80 мирных жителей Украины.

    "Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве дополнительные доходы для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает",- отметила она.

    Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    Кая Каллас Российско-украинский конфликт Пакет санкций против России Североатлантический альянс (НАТО) Европейский союз (ЕС)
    Kallas: Aİ oktyabrın 12-də Rusiyaya qarşı indiyədək ən böyük sanksiyalar paketini təsdiqləyəcək
    Kallas: EU to approve largest package of sanctions against Russia since start of war
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