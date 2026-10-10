Страны тюркского мира обсуждают создание общего перестраховочного пула

Участники 2-й Ассамблеи Союза страховщиков тюркского мира, которая заработала сегодня в турецком Газиантепе, обсудили возможности формирования общего перестраховочного пула.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), в мероприятии принимают участие руководители регулирующих органов страхового сектора, страховых ассоциаций и представители страхового рынка Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Северного Кипра.

Основной целью ассамблеи, организованной Союзом страховщиков Турции, является расширение сотрудничества в сфере страхования между странами тюркского мира, гармонизация регулятивных механизмов и укрепление устойчивости к глобальным рискам.

На официальном открытии мероприятия выступили председатель Союза страховщиков Турции Ахмед Яшар, председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана и председатель Союза страховщиков тюркского мира Ульвия Джаббарова, председатель Органа регулирования и надзора за страхованием и частным пенсионным обеспечением Турции Давуд Ментеш и мэр Газиантепа Фатма Шахин.

В рамках ассамблеи состоялось обсуждение на тему "Тюркский мир в контексте новых глобальных рисков: гармонизация страхового регулирования, устойчивость и общее будущее". В панельной дискуссии приняли участие представители органов надзора за страховым сектором Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Северного Кипра.

Кроме того, в панельной дискуссии под названием "Страховой рынок тюркского мира до 2030 года: общие риски, общий потенциал, общее будущее" представители страховых ассоциаций и профессиональных рыночных структур стран-участниц обсудили перспективы развития сектора.

В ходе дискуссий на панелях состоялся обмен мнениями о дальнейшей интенсификации обмена опытом и совместной деятельности между странами тюркского мира в предстоящие периоды, а также о создании совместных страховых продуктов.

Кроме того, участники широко обсудили возможности формирования общего перестраховочного пула для стран тюркского мира. Создание подобного механизма может способствовать распределению рисков, укреплению страхового покрытия и углублению сотрудничества между страховыми рынками стран-членов.

На ассамблее Азербайджан представляют генеральный директор Центрального банка Вюсал Гурбанов, исполнительный директор АСА Аббас Мискярли и другие представители.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение голосования по избранию нового председателя и генерального секретаря Союза страховщиков тюркского мира, а также определение страны, которая примет следующую, 3-ю Ассамблею союза.

Отметим, что первая ассамблея Союза страховщиков тюркского мира была проведена в Шуше.

Проведение ассамблеи в Газиантепе несет особый смысл. Разрушительное землетрясение, произошедшее в регионе в 2023 году, вновь вынесло на повестку дня масштаб рисков стихийных бедствий и значимость страховых механизмов. В этом отношении мероприятие преследует цель донести до стран тюркского мира важность сотрудничества в сферах управления рисками, расширения страхового покрытия и подготовки к возможным стихийным бедствиям.