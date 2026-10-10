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    Страны тюркского мира обсуждают создание общего перестраховочного пула

    Финансы
    • 10 октября, 2026
    • 18:52
    Страны тюркского мира обсуждают создание общего перестраховочного пула

    Участники 2-й Ассамблеи Союза страховщиков тюркского мира, которая заработала сегодня в турецком Газиантепе, обсудили возможности формирования общего перестраховочного пула.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), в мероприятии принимают участие руководители регулирующих органов страхового сектора, страховых ассоциаций и представители страхового рынка Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Северного Кипра.

    Основной целью ассамблеи, организованной Союзом страховщиков Турции, является расширение сотрудничества в сфере страхования между странами тюркского мира, гармонизация регулятивных механизмов и укрепление устойчивости к глобальным рискам.

    На официальном открытии мероприятия выступили председатель Союза страховщиков Турции Ахмед Яшар, председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана и председатель Союза страховщиков тюркского мира Ульвия Джаббарова, председатель Органа регулирования и надзора за страхованием и частным пенсионным обеспечением Турции Давуд Ментеш и мэр Газиантепа Фатма Шахин.

    В рамках ассамблеи состоялось обсуждение на тему "Тюркский мир в контексте новых глобальных рисков: гармонизация страхового регулирования, устойчивость и общее будущее". В панельной дискуссии приняли участие представители органов надзора за страховым сектором Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Северного Кипра.

    Кроме того, в панельной дискуссии под названием "Страховой рынок тюркского мира до 2030 года: общие риски, общий потенциал, общее будущее" представители страховых ассоциаций и профессиональных рыночных структур стран-участниц обсудили перспективы развития сектора.

    В ходе дискуссий на панелях состоялся обмен мнениями о дальнейшей интенсификации обмена опытом и совместной деятельности между странами тюркского мира в предстоящие периоды, а также о создании совместных страховых продуктов.

    Кроме того, участники широко обсудили возможности формирования общего перестраховочного пула для стран тюркского мира. Создание подобного механизма может способствовать распределению рисков, укреплению страхового покрытия и углублению сотрудничества между страховыми рынками стран-членов.

    На ассамблее Азербайджан представляют генеральный директор Центрального банка Вюсал Гурбанов, исполнительный директор АСА Аббас Мискярли и другие представители.

    В рамках мероприятия предусмотрено проведение голосования по избранию нового председателя и генерального секретаря Союза страховщиков тюркского мира, а также определение страны, которая примет следующую, 3-ю Ассамблею союза.

    Отметим, что первая ассамблея Союза страховщиков тюркского мира была проведена в Шуше.

    Проведение ассамблеи в Газиантепе несет особый смысл. Разрушительное землетрясение, произошедшее в регионе в 2023 году, вновь вынесло на повестку дня масштаб рисков стихийных бедствий и значимость страховых механизмов. В этом отношении мероприятие преследует цель донести до стран тюркского мира важность сотрудничества в сферах управления рисками, расширения страхового покрытия и подготовки к возможным стихийным бедствиям.

    Страны тюркского мира обсуждают создание общего перестраховочного пула
    Страны тюркского мира обсуждают создание общего перестраховочного пула
    Страны тюркского мира обсуждают создание общего перестраховочного пула
    Страны тюркского мира обсуждают создание общего перестраховочного пула
    Ассамблея Союза страховых организаций Тюркского мира Газиантеп
    Фото
    Türk dünyası ölkələri ortaq təkrarsığorta hovuzu yarada bilər
    Фото
    Turkic world countries discuss establishing joint reinsurance pool
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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