Türk dünyası ölkələri ortaq təkrarsığorta hovuzu yarada bilər
- 10 oktyabr, 2026
- 18:25
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Türkiyənin Qaziantep şəhərində Türk Dünyası Sığorta Birliyinin 2-ci Assambleyası işə başlayıb.
"Report" Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasına (ASA) istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan və Şimali Kiprin sığorta sektorunun tənzimləyici qurumlarının, sığorta assosiasiyalarının rəhbərləri və sığorta bazarının nümayəndələri iştirak edirlər.
Türkiyə Sığorta Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən assambleyanın əsas məqsədi türk dünyası ölkələri arasında sığorta sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, tənzimləmə mexanizmlərinin uzlaşdırılması və qlobal risklərə qarşı dayanıqlığın gücləndirilməsidir.
Tədbirin rəsmi açılışında Türkiyə Sığorta Birliyinin sədri Əhməd Yaşar, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının Müşahidə Şurasının və Türk Dünyası Sığorta Birliyinin sədri Ülviyyə Cabbarova, Türkiyənin Sığorta və Özəl Pensiya Tənzimləmə və Nəzarət Qurumunun sədri Davud Menteş və Qaziantep şəhərinin bələdiyyə sədri Fatma Şahin çıxış ediblər.
Assambleya çərçivəsində "Yeni Qlobal Risklər Kontekstində Türk Dünyası: Sığorta Tənzimlənməsində Uzlaşma, Dayanıqlıq və Ortaq Gələcək" mövzusunda müzakirə keçirilib. Paneldə Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan və Şimali Kiprin sığorta sektoruna nəzarət edən qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər.
Bununla yanaşı, "2030-cu ilədək Türk Dünyasının Sığorta Bazarı: Ortaq Risklər, Ortaq Potensial, Ortaq Gələcək" adlı panel müzakirəsində iştirakçı ölkələrin sığorta assosiasiyalarının və peşəkar bazar qurumlarının nümayəndələri sektorun inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.
Panellərdə aparılan müzakirələr zamanı növbəti dövrlərdə türk dünyası ölkələri arasında təcrübə mübadiləsinin və birgə fəaliyyətin daha da intensivləşdirilməsi, eləcə də ortaq sığorta məhsullarının yaradılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Bununla yanaşı, iştirakçılar türk dünyası ölkələri üçün ortaq təkrarsığorta hovuzunun formalaşdırılması imkanlarını da geniş müzakirə ediblər. Belə bir mexanizmin yaradılması risklərin bölüşdürülməsinə, sığorta təminatının gücləndirilməsinə və üzv ölkələrin sığorta bazarları arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə töhfə verə bilər.
Assambleyada Azərbaycanı Mərkəzi Bankın baş direktoru Vüsal Qurbanov, ASA-nın icraçı direktoru Abas Miskərli və digər nümayəndələr təmsil edirlər.
Tədbir çərçivəsində Türk Dünyası Sığorta Birliyinin yeni sədrinin və baş katibinin seçilməsi üçün səsvermənin keçirilməsi, eləcə də birliyin növbəti – 3-cü assambleyasına ev sahibliyi edəcək ölkənin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk assambleyası Şuşa şəhərində keçirilib. Həmin tədbirdə qəbul olunmuş ortaq qərara əsasən, birliyin ikinci assambleyası bu il Türkiyədə təşkil olunur.
Assambleyanın Qaziantepdə keçirilməsi xüsusi məna daşıyır. 2023-cü ildə regionda baş vermiş dağıdıcı zəlzələ təbii fəlakət risklərinin miqyasını və sığorta mexanizmlərinin əhəmiyyətini bir daha gündəmə gətirib. Tədbir bu baxımdan türk dünyası ölkələrinə risklərin idarə olunması, sığorta təminatının genişləndirilməsi və mümkün fəlakətlərə hazırlıq sahələrində əməkdaşlığın vacibliyini çatdırmaq məqsədi daşıyır.