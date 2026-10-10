При стрельбе в Пенсильвании погибли девять человек

Не менее девяти человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в городе Эри в американском штате Пенсильвания.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

Согласно информации, преступник в течение "многих часов вел противостояние с полицией".

По данным телеканала, полиция прибыла на место происшествия после сообщений очевидцев о мужчине, который стрелял из пистолета, а затем вошел в дом. На улице обнаружили тела двух женщин, а внутри дома - еще нескольких погибших.

Подозреваемого, как указали в полиции, также нашли мертвым. Предположительно, он покончил с собой. Правоохранители заявили, что угрозы для населения нет, отмечает CBS.