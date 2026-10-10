Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    При стрельбе в Пенсильвании погибли девять человек

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 18:05
    При стрельбе в Пенсильвании погибли девять человек

    Не менее девяти человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в городе Эри в американском штате Пенсильвания.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

    Согласно информации, преступник в течение "многих часов вел противостояние с полицией".

    По данным телеканала, полиция прибыла на место происшествия после сообщений очевидцев о мужчине, который стрелял из пистолета, а затем вошел в дом. На улице обнаружили тела двух женщин, а внутри дома - еще нескольких погибших.

    Подозреваемого, как указали в полиции, также нашли мертвым. Предположительно, он покончил с собой. Правоохранители заявили, что угрозы для населения нет, отмечает CBS.

    Стрельба в США Пенсильвания
    Pensilvaniyada atışma baş verib, doqquz nəfər həlak olub
    Nine people, including two children, killed in Pennsylvania shooting
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:26

    Жителей Киева предупредили о необходимости запастись водой и продуктами питания

    Другие страны
    21:14

    Атилла Бенли избран председателем Союза страховщиков тюркского мира

    Финансы
    21:03
    Фото

    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта

    Индивидуальные
    20:40

    Ураган "Исаиас" привел к жертвам на юго-востоке США

    Другие страны
    20:29

    WSJ: Новые американские беспилотники не прошли испытание в условиях жары

    Другие страны
    20:17

    FT: США пригрозили Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по российским НПЗ

    Другие страны
    20:03

    При нападении в школе в Варшаве три человека получили ножевые ранения

    Другие страны
    19:55

    Рашад Асланов: Будущее тюркского мира зависит от сотрудничества молодежи

    В регионе
    19:35

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на ЧМ в Баку рекордные семь медалей

    Индивидуальные
    Лента новостей