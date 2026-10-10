При стрельбе в Пенсильвании погибли девять человек
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 18:05
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Не менее девяти человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в городе Эри в американском штате Пенсильвания.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.
Согласно информации, преступник в течение "многих часов вел противостояние с полицией".
По данным телеканала, полиция прибыла на место происшествия после сообщений очевидцев о мужчине, который стрелял из пистолета, а затем вошел в дом. На улице обнаружили тела двух женщин, а внутри дома - еще нескольких погибших.
Подозреваемого, как указали в полиции, также нашли мертвым. Предположительно, он покончил с собой. Правоохранители заявили, что угрозы для населения нет, отмечает CBS.
Pensilvaniyada atışma baş verib, doqquz nəfər həlak olub
Nine people, including two children, killed in Pennsylvania shooting
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