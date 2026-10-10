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    "Бавария" пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги

    Футбол
    • 10 октября, 2026
    • 18:19
    Бавария пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги

    Мюнхенская "Бавария" в гостевом матче пятого тура против "Аугсбурга" пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta.

    Полузащитник "Аугсбурга" Робин Фелльхауэр отличился уже на восьмой секунде встречи после грубой ошибки голкипера "Баварии" Мануэля Нойера.

    Через несколько секунд после начала игры 41-летний вратарь попытался разыграть мяч примерно в 30 метрах от своих ворот, но попал в Фелльхауэра, который перехватил его и поразил пустые ворота.

    Предыдущий рекорд составлял девять секунд. Его делили Карим Беллараби ("Байер"; 23 августа 2014 года в матче против дортмундской "Боруссии" и Кевин Фолланд ("Хоффенхайм"; 22 августа 2015 года в матче против "Баварии").

    Бундеслига ФК Бавария
    "Bavariya" Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb
    44 - Tezliklə
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