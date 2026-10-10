"Bavariya" Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb
Futbol
- 10 oktyabr, 2026
- 18:51
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Münxenin "Bavariya" komandası "Auqsburq"a qarşı V turun səfər matçında Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb.
Bu barədə "Report" "Opta" statistik portalına istinadən xəbər verir.
"Auqsburq"un yarımmüdafiəçisi Robin Felhaver "Bavariya"nın qapıçısı Manuel Noyerin kobud səhvindən sonra görüşün 8-ci saniyəsində fərqlənib.
41 yaşlı qolkiper öz qapısından təxminən 30 metr aralıda kobud səhvə yol verib, topu ələ keçirən Felhaver isə boş qapını dəqiq nişan alıb.
Əvvəlki rekord 9 saniyə təşkil edirdi. Bu rekordu Kərim Bellarabi ("Bayer 04"; 23 avqust 2014-cü ildə Dortmund "Borussiya"sına qarşı matçda) və Kevin Folland ("Hoffenhaym"; 22 avqust 2015-ci ildə "Bavariya"ya qarşı matçda) paylaşırdılar.
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