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    "Bavariya" Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2026
    • 18:51
    Bavariya Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb

    Münxenin "Bavariya" komandası "Auqsburq"a qarşı V turun səfər matçında Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb.

    Bu barədə "Report" "Opta" statistik portalına istinadən xəbər verir.

    "Auqsburq"un yarımmüdafiəçisi Robin Felhaver "Bavariya"nın qapıçısı Manuel Noyerin kobud səhvindən sonra görüşün 8-ci saniyəsində fərqlənib.

    41 yaşlı qolkiper öz qapısından təxminən 30 metr aralıda kobud səhvə yol verib, topu ələ keçirən Felhaver isə boş qapını dəqiq nişan alıb.

    Əvvəlki rekord 9 saniyə təşkil edirdi. Bu rekordu Kərim Bellarabi ("Bayer 04"; 23 avqust 2014-cü ildə Dortmund "Borussiya"sına qarşı matçda) və Kevin Folland ("Hoffenhaym"; 22 avqust 2015-ci ildə "Bavariya"ya qarşı matçda) paylaşırdılar.

    Bavariya FK Almaniya Bundesliqası
    "Бавария" пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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