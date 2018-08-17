"Реал Мадрид" намерен подать жалобу в ФИФА на итальянский клуб

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" подаст жалобу в ФИФА на итальянский "Интер".

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, причина кроется в переговорах миланцев с полузащитником "королевского клуба "Лукой Модричем.

Согласно правилам, с игроком другого клуба можно вести переговоры если до окончании его контракта остается не более 6 месяцев.

33-летний хорватский футболист имеет контракт с "Реал Мадридом" до 30 июня 2020 года.

Отметим, что ранее директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо исключил расставание с Модричем.