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    "Реал Мадрид" намерен подать жалобу в ФИФА на итальянский клуб

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" подаст жалобу в ФИФА на итальянский "Интер".

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, причина кроется в переговорах миланцев с полузащитником "королевского клуба "Лукой Модричем.

    Согласно правилам, с игроком другого клуба можно вести переговоры если до окончании его контракта остается не более 6 месяцев.

    33-летний хорватский футболист имеет контракт с "Реал Мадридом" до 30 июня 2020 года.

    Отметим, что ранее директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо исключил расставание с Модричем.

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