"Реал" и "Барселона" с 2013 года потратили более 500 млн евро на новых игроков

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "Реал Мадрид" и "Барселона", начиная с 2013 года, потратили на покупку новых игроков примерно по 500 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, представитель столицы за последние пять лет заплатил за усиление состава 505,7 млн евро. Самыми дорогими покупками клуба стали трансфер Гарета Бейла (91 млн евро), Хамеса Родригеса (75 млн евро) и бразильца Винисиуса Жуниора. Последнему сейчас 16 лет и он выступает в бразильском клубе "Фламенго". Он присоединится к "Реалу" в 2019 году, а за его переход мадридский клуб заплатил "Фламенго" 45 млн евро.

Траты "Барселоны" после трансфера Паулиньо из "Ганчжоу Эвергранд" достигли 509,1 млн, тем самым клуб обогнал "Реал". Самыми затратными трансферами каталонского клуба стали Неймар (85,4 млн евро) и Луис Суарес (81 млн евро).

Отметим, что в настоящее время самым дорогим трансфером мира является переход Неймара. Его трансфер из "Барселоны" во французский клуб ПСЖ обошелся в 222 миллионов евро.