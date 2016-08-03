Разочаровавший "Карабах" футболист: Я принес своей команде несколько миллионов евро

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ "Футбол - это счастье. Я получил шанс забить гол, и мы сможем продолжить борьбу".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист чешской команды "Виктория" Михал Крменчик после ответной игры с "Карабахом" в третьем раунде Лиги чемпионов, во время которой, одержав ничью со счетом 1:1, чехи прошли в следующий тур.

23-летний нападающий на 85-й минуте спас свою команду от поражения и обеспечил участие команды в групповом туре Лиги Европы. Он отметил, что ему трудно передать те переживания, которые он испытал: "Это невозможно передать словами. Соперник действительно хорошо оборонялся. Мы рады, что наконец-то достигли своей цели. Нам повезло в ответной игре".

Крменчик подчеркнул, что забив самый важный гол в своей карьере, он проявил себя перед главным тренером Романом Пиравником: "Наша команда перешла в следующий тур, а также выиграла несколько миллионов евро. Это очень важно для моей карьеры. В победе большую роль сыграли и товарищи по команде".

Отметим, что "Карабах" на выездном матче с "Викторией" сыграл в безголевую ничью, а в домашнем матче упустил победу и приостановил борьбу.