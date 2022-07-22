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Рашад Садыгов: Я доволен своей командой

Рашад Садыгов: Я доволен своей командой Решающими в игре стали первые два гола. У нас тоже были возможности. Соперник отличился после наших ошибок, а мы выстроили комбинационные атаки. Радует, что игроки не пали духом. Я доволен ими.
Футбол
22 июля 2022 г. 01:46
Рашад Садыгов: Я доволен своей командой

Решающими в игре стали первые два гола. У нас тоже были возможности. Соперник отличился после наших ошибок, а мы выстроили комбинационные атаки. Радует, что игроки не пали духом. Я доволен ими.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Зиря" Рашад Садыгов на пресс-конференции после первой игры II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в которой израильский "Маккаби "(Тель-Авив) одержал победу над "Зиря" со счетом 3:0.

40-летний специалист отметил, что футбола без ошибок не бывает. По его словам, несмотря на крупное поражение, они приложат все силы для победы в ответной игре.

Ответная игра между командами состоится 28 июля в Тель-Авиве.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Sadıqov: "Komandamdan razıyam"

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