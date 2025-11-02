Рамуш забил победный гол в своем 100-м матче за ПСЖ

Нападающий Гонсалу Рамуш провел свой 100-й матч в составе ПСЖ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу французского клуба, на 94-й минуте матча 11-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Ниццей" 24-летний португалец забил победный гол за парижан.

"Это был особенный матч и особенный день для меня, и этот гол стал для меня лучшим завершением игры. Мы все стремились забить и сыграли очень хорошо в последние минуты матча, но потребовались инстинкт и командная работа, чтобы довести дело до конца. Это крайне важно, потому что мы не выиграли предыдущую игру в чемпионате, а побеждать всегда важно. Это придает уверенность в себе", - приводит слова Рамуша официальный сайт клуба.

После 11 матчей ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды 24 набранных очка. "Ницца" располагается на восьмой строчке с 17 очками.