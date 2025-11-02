Portuqaliyalı futbolçu PSJ-dəki 100-cü oyununda komandaya qələbə qazandırıb
Portuqaliya millisinin futbolçusu Qonsalu Ramuş Fransanın PSJ klubunda 100-cü oyununu keçirib.
"Report" Paris təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı hücumçunun yubileyi Liqa 1-in XI turunda "Nitsa" ilə oyuna təsadüf edib.
Komandanın 90+4-cü dəqiqədə qələbə qoluna Ramuş imza atıb - 1:0.
Qeyd edək ki, PSJ 11 turdan sonra 24 xalla liderdir.
