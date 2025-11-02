İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Portuqaliyalı futbolçu PSJ-dəki 100-cü oyununda komandaya qələbə qazandırıb

    Futbol
    • 02 noyabr, 2025
    • 15:19
    Portuqaliyalı futbolçu PSJ-dəki 100-cü oyununda komandaya qələbə qazandırıb

    Portuqaliya millisinin futbolçusu Qonsalu Ramuş Fransanın PSJ klubunda 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Paris təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı hücumçunun yubileyi Liqa 1-in XI turunda "Nitsa" ilə oyuna təsadüf edib.

    Komandanın 90+4-cü dəqiqədə qələbə qoluna Ramuş imza atıb - 1:0.

    Qeyd edək ki, PSJ 11 turdan sonra 24 xalla liderdir.

    PSJ Qonsalu Ramuş

    Son xəbərlər

    16:13
    Foto

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    15:56

    Suriya XİN Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfər edəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Donetskə zərbələri nəticəsində beş nəfər həlak olub, vilayət elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    15:37

    İran ölkənin şimalında AES tikintisinə başlayıb

    Region
    15:19

    Portuqaliyalı futbolçu PSJ-dəki 100-cü oyununda komandaya qələbə qazandırıb

    Futbol
    15:12

    İtaliyada qar uçqunu nəticəsində beş almaniyalı alpinist həlak olub

    Digər ölkələr
    14:57

    Sumqayıt və Binəqədidə oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    14:41

    Fidan: PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalıdır

    Region
    14:25

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında "Arsenal"ın oyununa təyinat alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti