Рамин Мусаев: В будущем году мы намерены внести новшество - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с президентом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамином Мусаевым.

- Как Вы оцениваете подходящий к концу 2017-й год?

- Мы можем считать год успешным для азербайджанского футбола. Мы достигли мечты, момента, которого ждали долгое время. В нашей стране прозвучал гимн Лиги чемпионов. Может ли быть большая радость, победа? Этот успех затмил остальные недостатки.

- Что Вы можете сказать о текущем сезоне?

- В новом сезоне мы не ощущаем изменений. Единственное изменение в том, что "Сумгайыт" в борьбе за Кубок Азербайджана отстранил от борьбы "Карабах". Может, некоторые любители футбола воспринимают это иначе. Лично я считаю это отрадным фактом. Речь не идет о симпатии к какой-либо команде. Это показывает, что в проводимых нами соревнованиях есть справедливость. Я отметил проигрыш "Карабаха" "Сумгайыту". Это не значит, что мы завидуем агдамскому клубу. "Карабах" уже поставил точку в азербайджанском футболе. "Габала" же два сезона подряд попадает в групповой этап, начав с нуля. Это неопровержимый факт и говорит о развитии азербайджанского футбола. Победу "Сумгайыта" без легионеров, за счет местных молодых ребят над маститым "Карабахом" я считаю отрадным явлением.

- По сравнению с прошлыми сезонами сократилось число скандалов в связи с судьями. Это связано с усовершенствованием судей или отсутствием интриг на чемпионате?

- После того, как Ровнаг Абдуллаев стал президентом АФФА, были предприняты меры по развитию не только футбола, но и судей. Национальная ассоциация направила судей на учебно-тренировочные сборы и в летний, и в зимний сезоны. В ходе подготовительного процесса улучшается их физическое состояние и повышается практика игры. В период сборов они судят столько же, сколько проводят игр за один сезон в Баку. Этим увеличивается опыт. Мы хотим, чтобы была справедливость, честность. Были и будут судейские ошибки. Давайте сравним: не буду называть какую-либо страну, но неоднократно было, что болельщики во время игр различных европейских чемпионатов говорили "спасибо нашим судьям". Я сам слышал. Наши судьи не решают судьбу чемпионата. Судьба чемпионата решается самими командами. Однако есть страны, где чемпионатом управляют судьи. Когда Ровнаг муаллим пришел в АФФА, он сказал: "Если я услышу или узнаю, что у какого-то судьи есть предвзятость или симпатия к командам, этого человека среди нас не будет".

- Связано ли с этим отстранение некоторых судей от футбола?

- Да. Никто не может сказать, что его отстранили несправедливо. Бывают ошибки, мы смотрим, следим.

- В период вашего президентства в ПФЛ произошел ряд новшеств, предприняты попытки идти в ногу со временем. Сейчас время технологий. Ожидается ли в азербайджанском футболе внедрение системы видеоповтора и каково Ваше отношение к этому?

- Каждый год происходят новшества. В будущем году мы тоже намерены внести новшество. Нет смысла говорить об этом посреди чемпионата. Мы поставили Премьер-лигу на рельсы. Она идет своим ходом. Сейчас для того, чтобы избежать скандалов, разговоров, несправедливости, все внимание направили на I Дивизион. В настоящий момент у нас в руках нет таких технологий, устройств, чтобы продемонстрировать что-то необычное. Наша цель в развитии футбола. Сегодня мы можем спокойно говорить о футболе. Однако 2-3 года назад, если кто-то задавал вопрос, не знали, что ответить. На меня это очень плохо действовало.

- Хорошие моменты обязательно нужно выделять. Но есть и недостатки. Например, всех беспокоит малое количество болельщиков. Что надо делать, чтобы их количество возросло?

- Клубы должны быть внимательны к игрокам. По сравнению с сегодняшним днем , 4-5 лет назад на игры приходило больше болельщиков. Если помните, на игру между "Нетфчи" и "Хязяр Лянкяран" на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова пришло 20 тыс. болельщиков. Сегодня этот рекод никто не может побить. Большое количество болельщиков было результатом труда не только футболистов, но и работающего в клубах руководства. Нужно создавать интригу в хорошем смысле слова. Болельщики, увидев унылую игру, в следующий раз не приходят. Они должны болеть за футболистов. У Гурбана Гурбанова, Видади Рзаева, Георгия Адамия у каждого были свои фанаты. Давайте выставим на продажу форму наших легионеров, посмотрим сколько форм продастся?

- Раньше формы таких команд, как "Хязяр Лянкяран", "Нефтчи" много продавались...

- Форму "Хязяр Лянкярана" я вижу на болельщиках и сегодня.

- Может, в отсутствии болельщиков заинтересованы некоторые руководители клубов? Бывают же те, кто не хочет сталкиваться с давлением...

- Интереса у них нет, есть их вина. Какой клуб захочет, чтобы не приходили болельщики?

- На свой телефон Вы надели чехол с логотипом "Нефтчи"...

- Это подарил "Нефтчи", я принял. Если даст "Зиря", я надену и его.

- Есть ли вероятность увидеть Вас в будущем в "Нефтчи"?

- Нет, такой вероятности нет и не может быть.

- Что Вы можете сказать о нынешнем положении "Нефтчи"?

- Я доволен сегодняшним руководством и тренерами. Они работают сообща. Тарлан Ахмедов – профессиональный тренер. Он работал с Беюкагой Гаджиевым. Он специалист, имеющий европейский опыт, сказавший свое слово. Сегодня в игре "Нефтчи" есть изменения.

- Можно ли говорить о возвращении бывшего "Нефтчи"?

- Уже вернулся... Если зимой не обманутся в вопросах селекции, "Нефтчи" сможет сказать свое слово. Что касается того, что я болею за этот клуб, у каждого человека в сердце есть команда. Никто не может сказать, что болеет за все команды. Но никто не может сказать и того, что Рамин Мусаев помог "Нефтчи". Если бы я злоупотреблял своей должностью, "Нефтчи" не был бы на пятом месте.

- И в отношении "Нефтчи" были судейские ошибки...

- Да, самый титулованный, известный наш судья Алияр Агаев допускал ошибки в отношении этой команды. Я не ожидал этого от него. Он человек, пусть не будет предвзятости, а ошибки случаются.

- В этом году как в I Дивизионе, так и в Премьер-лиге были наказанные в связи с договорными матчами. Как Вы относитесь к этому? Гурбан Гурбанов говорит, что если договорные матчи примут более обширный характер, тогда чем проводить I Дивизион, лучше отказаться от этой затеи…

- Если сказанное соответствует действительности, я полностью согласен с этим. Если все клубы занимаются куплей-продажей игр, тогда к чему I Дивизион? Поэтому, я заранее сказал, что в этом году все внимание направлено на I Дивизион. Премьер-лига уже на рельсах. Что же касается 2 футболистов и 1 тренера в Премьер-лиге, кого из тренеров отстранили из "Нефтчи"?

- Тренер-методист Агакиши Мехдизаде…

- Я бы не назвал его тренером. Он молодой парень, какой из него тренер? Если он занимался этим делом, значит, не был тренером. Я прекрасно знаком с обоими футболистами (подразумевает бывших футболистов команды "Кешля" Низами Гаджиева и Миргусейна Сеидова – ред.). В этом году для меня и Премьер-лиги самым большим ударом стал Миргусейн. Я не ожидал. И сегодня говорю, хоть бы это был сон. Когда я работал в "Нефтчи", Миргусейн был ребенком и оставался на базе. Иногда было холодно, были моменты, когда он голодал. На меня очень плохо подействовало то, что выросший в трудностях футболист предпринял подобный шаг.

- В 2018-2019 годах ожидается принятие Госпрограммы по развитию футбола. Решения каких проблем можно добиться с помощью новой Госпрограммы?

- Я не осведомлен о форме данной программы и не знаю, с чем она связана. Не могу сказать что-либо по этому поводу. Пусть программа будет подготовлена, посмотрим что в ней? Лишь после этого можем говорить об этом.

- Клубам не выдаются средства для телевещания…

- Клубам не выделено никаких средств относительно вещания. Это приостановлено уже два года.

- Оплачивают ли клубы штрафы?

- Некоторые не оплачивают. Однако есть и те, кто платит. Платят по частям.

- Подсчитали ли Вы это в текущем сезоне? В течение 14 туров клубы Премьер-лиги задолжали ПФЛ 31600 манатов. Наибольший долг у клубов "Габала" и "Карабах"…

- Есть такие штрафы к примеру, красная карточка, при наличии которых штраф неизбежен.

- "Габалу" и "Карабах" столько штрафуют, потому, что у них много денег?

- Нет. Мы не можем кого-то обвинять. Это будет считаться харамом и нам это не нужно. Ни с одним из клубов у нас нет проблем, связанных с деньгами. Когда возникает необходимость в деньгах, мы говорим "пришлите" и они присылают. Мы работаем и идем друг другу на уступки (смеется – ред.).

- Проблемы есть и в детском футболе. Как бывший работник клуба, есть ли у Вас рекомендации по этому поводу?

- Детский футбол – наше самое больное место. Если мы хотим видеть будущее азербайджанского футбола более светлым, должны усилить детский футбол. Детский футбол – означает фундамент здания. То есть – это фундамент футбола. Сможем ли мы возвести здание, если фундамент будет слабым? Мы должны постараться, чтобы детский футбол был сильным. Просмотрим список футболистов, переданных Исламом Керимовым азербайджанскому футболу с 2004 года до сих пор. Есть ли тренер, которого можно было бы сравнить с ним? Да. Такие тренеры есть. Просто, их нужно найти. Детский футбол будет развиваться в случае, если получившие назначение тренеры будут внимательными, будут отличаться и будут достойны этого места.

- Должна ли быть прямая ответственность самого клуба?

- Да. В наше время ребята из "Нефтчи" были в Италии и вернулись с кубком. В то время был чемпионат под названием "Завтрашние Звезды". Назовите такую игру, на котором я бы не заснял матч. Я ходил на матчи, даже если у меня были дела или я болел. В связи с заседанием я не смог присутствовать на одном матче. Ребята сыграли вничью. Этих футболистов следует подготовить психологически. Как футболистов и как спортсменов. У ребят должна быть ответственность.

- В то время был заложен фундамент Фахмина Мурадбейли и Мирабдуллы Аббасова…

- Я отношусь к Мирабдулле как к родному сыну. Так как, в мое время он играл в "Нефтчи". Кроме Мирабдуллы, там много футболистов. Впервые загранпаспорта им выдал я, когда мальчикам было 10 лет. Они должны были показать хорошую игру.

- В Ваше время бюджет клубов был более обширный…

- Нет. Я не согласен с этим. Я не считал деньги других. В то время у меня было мало денег (смеется – ред.).

- В то время коллективы были сильнее, команд было больше. Конкуренция, болельщики, одним словом, было все. Но не было успеха в еврокубках. А теперь команд меньше, болельщиков нет, но есть успех в Европе...

- Команды должны занять место, которого достойны. Я не могу недооценивать труд Романа Григорчука. Он побил рекорд. Эта работа не заканчивается только одним Григорчуком. Тренер и футболист-иностранец должен превосходить местных. Например, в Азербайджан приехал известный Джон Тошак. Таких тренеров много. Что они сделали? У Ровнаг муаллима есть хорошее выражение. Говорит, что сегодня мы назначаем тренера и через 5-6 месяцев увольняем. Тренерам надо дать время. Сколько лет дал "Карабах" Гурбану Гурбанову? Главный тренер должен создать команду, и после этого добиться успеха.

- Надо согласиться с тем, что большие клубы столько времени дать не могут...

- Почему бы и не предоставить? "Карабах" разве маленький клуб?

- Карабах не хотел результата за тот период...

- А что сделал этот день? Мы живем ради сегодняшнего дня. Поэтому мы проигрываем. Человек не должен жить сегодняшним днем. Нужно смотреть и в будущее.

- В "Карабахе" правильно организована работа...

- Если от главного тренера в тот же момент требуется успех, это не реализуется. Необходимо потребовать от тренера правильного построения игры. Должно быть важно не количество, а качество. Там где есть качество, есть все. Бывало "Нефтчи" проигрывал, но мы давали футболистам премии. Ровнаг муаллим звонил и говорил, что смотрел игру, ребята сыграли очень хорошо. Ну и что, что потерпели поражение? Надо дать им премии.

- Вы говорите о количестве и качестве. Когда клубов было больше, качество было хуже. Вы сказали о том, что имеется 8 клубов, и каждый находится на том месте, которого достоин. Выходит, что мы продолжим с 8 командами и качество будет лучше чем сейчас?

- Я не хочу идти с 8 командами, но придется. Если вы помните, я как-то говорил в своем выступлении, пусть придет и играет "Хязяр Лянкяран". Хотя они напрямую не могут принять участие в Премьер-лиге. Я даю согласие. Пусть меня обвинят как человека, нарушившего закон. И пусть накажут. Лишь бы они приняли участие в чемпионате. Наличие большого количества команд нам приносит пользу.

- Может ли быть, что перед клубами поставят требование о наличии в младших возрастных группах врача, психолога и пр.?

- Все это есть в документах. Однако, остальные вопросы – проблемы клуба. Мне говорить о детском футболе было бы неправильно.

- Встречались ли случаи, когда тренер не приходил на матч, и поручал водителю вывести команду на игровое поле?

- В таком клубе не может быть никакого продвижения. В целом, наш детский футбол слаб.

- Мы в преддверии Нового года, главными героями которого являются Дед Мороз и Снегурочка. Даже если и несерьезно, но мы просим его о чем-то. Если бы Вы встретили Деда Мороза, для какого из наших клубов попросили бы что-либо?

- Я не могу назвать клуб. Не из-за должности, а чисто по-человечески. Попрошу, чтобы все 8 команд Премьер-лиги были бы лучшими. Однако, путевки в еврокубки завоюют 4 команды. Те, кому не удастся завоевать путевку, также не должны быть в плохом состоянии. Я бы попросил Снегурочку разодеться и прийти на стадион. Может тогда болельщики придут туда (смеется).