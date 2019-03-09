Рамиль Шейдаев забил гол спустя минуту после выхода на поле в Премьер-лиге России

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев провел очередную игру в Премьер-лиге России в составе своего клуба "Крылья Советов".

Как сообщает Report, самарский представитель в XIX туре встретился дома с "Енисеем". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.

Вступивший в игру со скамьи запасных Рамиль Шейдаев на 80-й минуте вышел на замену Сергею Корниленко. 23-летний нападающий на 81-й минуте забил 4-й гол команды.

После этого результата "Крылья Советов" с 21-м очком утвердились на 13-й ступени турнирной таблицы. "Енисей" с 11-ю очками занимает последнее 16-е место.

Отметим, что Рамиль Шейдаев в минувшем туре на встрече с "Локомотивом" забил гол, который спас его команду от поражения.