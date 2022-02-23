Работу бакинского метро продлят на час в связи с матчем "Карабах" - "Марсель"

Клуб "Карабах" обратился в ЗАО "Бакинский метрополитен" с просьбой внести изменение в график работы метро в связи с поздним началом матча с французским клубом "Марсель" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Клуб "Карабах" обратился в ЗАО "Бакинский метрополитен" с просьбой внести изменение в график работы метро в связи с поздним началом матча с французским клубом "Марсель" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщили Report в пресс-службе агдамского клуба, приняв во внимание просьбу, а также значимость этого матча, работа метрополитена продлена на час для перевозки болельщиков, которые придут на матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Станции "Гянджлик", "Нариман Нариманов" и "28 Мая" будут открыты для входа пассажиров до 01:00 ночи 25 февраля.

Напомним, матч "Карабах" - "Марсель" начнется 24 февраля в 21:45.