Продажа "Челси" находится под вопросом после отказа нынешнего владельца команды Романа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки.
Как передает Report со ссылкой на The Times, по информации британского издания, в правительстве серьезно обеспокоены, что задержка может угрожать жизнеспособности клуба.
7 мая "Челси" объявил о договоренности по продаже контрольного пакета акций "синих" консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули.
В правительстве предлагают перевести 2,6 миллиарда фунтов от продажи "Челси" на счет условного депонирования до тех пор, пока не будет уверенности, что эти средства могут быть переданы в фонд помощи Украине.
Абрамович настаивает на том, что долг "Челси" в размере 1,6 миллиарда фунтов перед связанной с ним компанией должен быть погашен, а затем заморожен и передан в фонд.
Однако в правительстве считают, что такая схема нарушит правила санкций, наложенных на Абрамовича, поскольку не будет никаких юридических гарантий непопадания денег к россиянину или его бенефициарам.