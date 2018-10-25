Президент "Ворсклы": У меня возникло желание посмотреть финал Евролиги на Бакинском олимпийском стадионе - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью Report с президентом украинского клуба "Ворскла" Романом Черняком накануне сегодняшнего матча с "Карабахом" в рамках III тура Евролиги.

- Вы в Баку впервые?

- Нет, я бывал здесь ранее. И не только в Баку, но и в других живописных уголках Азербайджана. Последний мой визит состоялся два года назад.

- У вас есть представление об азербайджанском футболе?

- Среди моих друзей есть любители и почитатели азербайджанского футбола. Не хотел бы раскрывать имен. Они считают, что азербайджанский футбол может подняться на качественно более высокий уровень. Я не интересовался, что препятствует этому. Увидев Бакинский олимпийский стадион, у меня возникло желание посмотреть финальную встречу Евролиги с трибуны.

- Стадион "Олимпийский" в Киеве чем-то походит на Бакинский олимпийский стадион. В этом году там проводился финальный матч Лиги чемпионов…

- Да, есть некоторые сходства.

- Что Вы ожидаете от бакинской встречи с "Карабахом"?

- Мы хотим насладиться хорошей игрой на чудесном стадионе прекрасного города. Надеемся, обе команды покажут достойный футбол в матче Евролиги. Все хотят видеть зрелищный футбол, великолепные голы.

- Многие считают фаворитами группы английский "Арсенал" и португальский "Спортинг". Как по-Вашему, подтверждают ли результаты двух туров эти предположения?

- Согласно положению в турнирной таблице, эти две команды являются фаворитами. Но это футбол, здесь победы и поражения сменяют друг друга. Поэтому я не считаю какие-то команды абсолютными фаворитами или аутсайдерами. Это спорт, здесь возможно всякое.

- Обе команды не имеют очков в активе. В этом контексте, не важен ли для Вас результат?

- Я рассчитываю увидеть очень интересный матч. Для обоих команд важен результат. Как для себя, так для зрителей и стран, которые они представляют.

- В Евролиге 2014 года "Карабах" выступал в одной группе с украинским "Днепром". В последнем туре не был засчитан чистый гол азербайджанской команды в ворота итальянского "Интера", в итоге "Днепр" вышел из группы, пробившись в финал.

- Да, "Карабах" был тогда в одном шаге от выхода в следующий этап. У "Шахтера", "Ворсклы" и, насколько мне известно, у "Карабаха" есть травмированные футболисты.

- Футболист армянского происхождения Гегам Кадимян тоже в числе травмированных. Есть мнение, что его все равно не привезли в Баку из политических соображений…

- Здесь нет никакой политической подоплеки. Он действительно травмирован. Эта потеря тяжела для нас. Во многих наших встречах он выходил на поле в стартовом составе. К сожалению, никто не застрахован от травмы. Футбол – не шашки и не шахматы.

- Могут ли финансовые проблемы клуба и задолженность перед футболистами негативно отразиться на игре команды?

- Что скрывать, такие проблемы были. Но все отрегулировали и решили, покрыв все долги.

- Украинский журналист Игорь Бургас утверждал, что долги были уплачены после угроз бойкотирования визита в Лондон президента Футбольной федерации Украины Андрея Павелко в связи с матчем с "Арсеналом"…

- Все это выдумки и неправда. Журналисты гонятся за сенсациями, порой сочиняя их самостоятельно. Выплата долгов никак не связана с какими-либо угрозами.

Эльшан Мамедов