Президент "Ворсклы": Наша игра с "Арсеналом" может не состояться - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент украинского клуба "Ворскла" Роман Черняк прокомментировал решение УЕФА о переводе матча против английского "Арсенала" в V туре Лиги Европы из Полтавы в Киев.

В эксклюзивном интервью Report Р.Черняк сказал, что они не готовы играть на стадионе "Олимпийский"…

- Ни наш клуб, ни находящиеся с прошлого дня в Полтаве представители УЕФА ничего не могут понять. Мы все в шоке. У нас никто ничего не спросил, нас никто не информировал. К тому же до сегодняшнего дня стадион "Олимпийский" не готов с организационной точки зрения. Болельщики купили билеты на самолет, поезд и автобусы, чтобы приехать в Полтаву на игру, а также посмотреть игру на стадионе. Что будет с этими билетами? Или как можно за день продать билеты в "Олимпийский" на 70 тыс. мест? Это решение принято без предупреждения. Сейчас основной вопрос в том, будет ли игра? Сегодня должна состояться пресс-конференция до игры. Но где и как?

- Где сейчас команда?

- В Полтаве. На самом деле мы как запасной стадион указали "Львов Арену". Но почему же "Олимпийский"? Сейчас мы ведем переговоры с УЕФА. Нам предлагают играть в Киеве, который на расстоянии 350 км от Полтавы. У меня нет информации о том, приедет или нет "Арсенал" в Киев.

- Существует ли вероятность, что игра не состоится?

- Совершенно допустимая вероятность. Они ни с кем не согласовав приняли такое решение. Сейчас неопределенность. Решение было принято вчера вечером. Мы не знаем, куда звонить. Мне даже комментировать сложно.

- Если вы не отправитесь в Киев, команде могут засчитать технический проигрыш?

- Мы категорически не хотим этого. Наша цель, чтобы болельщики смотрели игру на нашем стадионе. Для этого мы потратили много средств для ремонта арены.

- В Полтаве имеется проблема из-за аэропорта. Поэтому "Карабах" не смог сразу вернуться после игры с "Ворскла"…

- Проблема, помешавшая возвращению "Карабаха", решена. Больше нет такой трудности. С другой стороны, если проблема связана с аэропортом, то и нам придется преодолеть до Киева 350 км на автобусе. Тогда почему так выходит, что "Арсенал" не может приехать в Полтаву на автобусе? УЕФА должна была нас хотя бы заранее предупредить.

- Когда в вопрос будет внесена полная ясность?

- Сейчас мы занимаемся организационными вопросами. Нам дали такой стадион, что… "Олимпийский" даже не может обеспечить проведение домашних игр сборной Украины. Поэтому невозможно высказывание каких-то замечаний к столичному стадиону. Потому что заранее мы не обращались по поводу этой арены. Кто будет нести ответственность за безопасность там? Имеется много открытых вопросов. Сейчас мы заняты этим. Почему нельзя играть в Полтаве?

- Сейчас всех волнует этот вопрос: где пройдет игра?

- К сожалению, сейчас я не смогу ответить на этот вопрос. Потому что это не зависит от меня. Если предложенный стадион сможет организовать нашу игру, встреча пройдет там. Однако я пока не вижу желания и возможности для организации матча на "Олимпийском".