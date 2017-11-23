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    Президент УЕФА выступил против системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

    Это все равно что поставить робота, который будет принимать решения

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александр Чеферин выступил против системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России.

    Как сообщает Report со ссылкой на La Republica, 50-летний словенский функционер заявил, что континентальная футбольная структура не планирует пользоваться этим нововведением.

    "В этом плане я немного консервативен. Считаю, что судья должен оставаться судьей. Это все равно что поставить робота, который будет принимать решения", - заявил он.

    Отметим, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

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