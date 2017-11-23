Президент УЕФА выступил против системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александр Чеферин выступил против системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России.

Как сообщает Report со ссылкой на La Republica, 50-летний словенский функционер заявил, что континентальная футбольная структура не планирует пользоваться этим нововведением.

"В этом плане я немного консервативен. Считаю, что судья должен оставаться судьей. Это все равно что поставить робота, который будет принимать решения", - заявил он.

Отметим, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.