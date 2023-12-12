Президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" ударил судью после матча

Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа выбежал на поле и ударил судью Халила Умута после матча чемпионата Турции по футболу с "Ризеспором".

Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа выбежал на поле после окончания матча 15-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" и ударил по лицу арбитра Халила Умута Мелера.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport24, встреча, проходившая в Анкаре, завершилась вничью 1:1.

По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, во втором тайме судья удалил его с поля. "Ризеспор" сравнял счет благодаря голу Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

После завершения игры на поле выбежал Коджа и ударил по лицу судью, который упал на газон. Президента "Анкарагюджю" с трудом оттащили от Мелера. Под левым глазом у арбитра появился синяк. Ему оказали медицинскую помощь в судейской комнате, а затем доставили в больницу. Совет директоров Турецкой федерации футбола принял решение провести внеочередное заседание по инциденту.

"Анкарагюджю" набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Ризеспор" с 22 очками располагается на 8-й строчке.