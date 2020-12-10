Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил свои соболезнования в связи со смертью чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил свои соболезнования в связи со смертью чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси.

Как передает Report, его комментарий приводит пресс-служба ФИФА.

Инфантино назвал игрока героем: "Герой. Легенда. Спасибо за слезы радости, которые ты нам подарил и которые сегодня превратились в слезы безмерной печали".

На протяжении карьеры Росси представлял итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей, в которых забил 134 гола.

В 1982 году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы, был признан лучшим футболистом года в мире по версии журнала World Soccer.