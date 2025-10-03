Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Президент ФИФА поздравил Азербайджан

    Футбол
    • 03 октября, 2025
    • 00:13
    Президент ФИФА поздравил Азербайджан

    Президент ФИФА Джанни Инфантино на своей странице в Instagram сообщил, что Азербайджан и Узбекистан станут совместными хозяевами финальной стадии чемпионата мира по футболу среди национальных сборных до 20 лет, который пройдет в 2027 году.

    Как передает Report, в публикации Инфантино говорится:

    "Сегодняшнее заседание Совета ФИФА в Цюрихе стало еще одним шагом вперед для мирового футбола.

    Совет ФИФА назначил Азербайджан и Узбекистан странами-хозяевами чемпионата мира U-20 2027 года и утвердил Лондон в качестве принимающей стороны первого финала Женского клубного чемпионского кубка, который пройдет в 2026 году.

    На заседании мы вновь подтвердили роль футбола как средства мира и единства, обсудили текущие вопросы, касающиеся взаимодействия с заинтересованными сторонами, оказывающими негативное влияние на пирамидальную структуру мирового профессионального футбола, а также утвердили состав новых постоянных комиссий на ближайшие четыре года".

    "Я рад сообщить, что Совет ФИФА выбрал Азербайджан и Узбекистан хозяевами чемпионата мира U-20 2027 года. Этот исторический турнир объединит Европу и Азию и представит миру самые яркие молодые таланты нашего спорта.

    Я поздравляю обе страны и с нетерпением жду первого турнира, который пройдет под совместным патронажем двух ассоциаций ФИФА в 2027 году", - отметил Инфантино.

    Чемпионат мира среди футболистов до 20 лет проводится раз в два года с 1977 года. В 2027 году состоится его 25-й розыгрыш, хозяевами которого станут Азербайджан и Узбекистан. Впервые в истории мирового футбола мужской чемпионат пройдет в Азербайджане. Кроме того, впервые национальная сборная Азербайджана среди мужчин примет участие в финальной стадии мирового первенства.

    ФИФА Джанни Инфантино Азербайджан Узбекистан
    Видео
    FIFA prezidenti Azərbaycanı təbrik edib

    Последние новости

    00:49

    СМИ: США направят Ливану $230 млн в рамках усилий по разоружению "Хезболлах"

    Другие страны
    00:13

    Президент ФИФА поздравил Азербайджан

    Футбол
    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Суговушан и села Талыш от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:51

    На одной из фабрик в Турции произошло массовое отравление

    В регионе
    23:37

    Путин: У России появилось много высокотехнологичных систем оружия

    В регионе
    23:13

    Байрактар: Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана

    Внешняя политика
    23:08

    Министр энергетики: Турция хочет увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана

    Внешняя политика
    22:46

    Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией

    Внешняя политика
    22:35

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

    В регионе
    Лента новостей