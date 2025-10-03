Президент ФИФА поздравил Азербайджан

Президент ФИФА Джанни Инфантино на своей странице в Instagram сообщил, что Азербайджан и Узбекистан станут совместными хозяевами финальной стадии чемпионата мира по футболу среди национальных сборных до 20 лет, который пройдет в 2027 году.

Как передает Report, в публикации Инфантино говорится:

"Сегодняшнее заседание Совета ФИФА в Цюрихе стало еще одним шагом вперед для мирового футбола.

Совет ФИФА назначил Азербайджан и Узбекистан странами-хозяевами чемпионата мира U-20 2027 года и утвердил Лондон в качестве принимающей стороны первого финала Женского клубного чемпионского кубка, который пройдет в 2026 году.

На заседании мы вновь подтвердили роль футбола как средства мира и единства, обсудили текущие вопросы, касающиеся взаимодействия с заинтересованными сторонами, оказывающими негативное влияние на пирамидальную структуру мирового профессионального футбола, а также утвердили состав новых постоянных комиссий на ближайшие четыре года".

"Я рад сообщить, что Совет ФИФА выбрал Азербайджан и Узбекистан хозяевами чемпионата мира U-20 2027 года. Этот исторический турнир объединит Европу и Азию и представит миру самые яркие молодые таланты нашего спорта.

Я поздравляю обе страны и с нетерпением жду первого турнира, который пройдет под совместным патронажем двух ассоциаций ФИФА в 2027 году", - отметил Инфантино.

Чемпионат мира среди футболистов до 20 лет проводится раз в два года с 1977 года. В 2027 году состоится его 25-й розыгрыш, хозяевами которого станут Азербайджан и Узбекистан. Впервые в истории мирового футбола мужской чемпионат пройдет в Азербайджане. Кроме того, впервые национальная сборная Азербайджана среди мужчин примет участие в финальной стадии мирового первенства.