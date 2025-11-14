Президент "Барселоны" заявил, что Месси заслуживает памятника на "Камп Ноу"
- 14 ноября, 2025
- 01:18
Аргентинский футболист Лионель Месси заслуживает собственную статую на реконструированном домашнем стадионе испанской "Барселоны" "Камп Ноу".
Как передает Report, об этом заявил президент клуба Жоан Лапорта, комментарий которого в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.
В настоящее время Месси выступает за американский клуб "Интер Майами".
"Месси заслуживает памятника на новом стадионе. Мы подготовим проект, поговорим с семьей, и если они согласятся, то мы сможем приступить к работе", - сказал Лапорта.
