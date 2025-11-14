Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Президент "Барселоны" заявил, что Месси заслуживает памятника на "Камп Ноу"

    Футбол
    • 14 ноября, 2025
    • 01:18
    Президент Барселоны заявил, что Месси заслуживает памятника на Камп Ноу

    Аргентинский футболист Лионель Месси заслуживает собственную статую на реконструированном домашнем стадионе испанской "Барселоны" "Камп Ноу".

    Как передает Report, об этом заявил президент клуба Жоан Лапорта, комментарий которого в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

    В настоящее время Месси выступает за американский клуб "Интер Майами".

    "Месси заслуживает памятника на новом стадионе. Мы подготовим проект, поговорим с семьей, и если они согласятся, то мы сможем приступить к работе", - сказал Лапорта.

    "Barselona" "Kamp Nou"da Messinin abidəsinin qoyulmasını planlaşdırır

