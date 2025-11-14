"Barselona" "Kamp Nou"da Messinin abidəsinin qoyulmasını planlaşdırır
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 00:32
"Barselona" futbol klubunun prezidenti Joan Laporta hesab edir ki, eyniadlı komandanın keçmiş hücumçusu Lionel Messi təmir olunmuş "Kamp Nou" stadionunda abidəsinin qoyulmasına layiqdir.
"Leo Messi yeni stadionda heykəlinin qoyulmasına layiqdir. Dizaynı hazırlayacağıq, (Messinin) ailəsi ilə danışacağıq və əgər onlar razılaşsalar, davam edə bilərik", - jurnalist Fabrisio Romano "X" sosial şəbəkəsində Laportanın sözlərini sitat gətirib.
Messi 2000-ci ildən 2021-ci ilə qədər Kataloniya klubunda oynayıb. Argentinalı futbolçu 778 matçda 672 qol vuraraq, "Barselona"nın bütün zamanlarda ən çox qol vuran oyunçusu olub. Messi "Qızıl top"u yeddi dəfə qazanıb.
