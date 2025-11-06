Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Президент АФФА поздравил "Карабах" с успешной игрой в матче с "Челси"

    Футбол
    • 06 ноября, 2025
    • 00:03
    Президент АФФА поздравил Карабах с успешной игрой в матче с Челси

    Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф поздравил клуб "Карабах" с успешной игрой в домашнем матче против английского "Челси".

    Как сообщает Report, Р.Наджаф поделился соответствующей публикацией в своем аккаунте в соцсети.

    "Клуб "Карабах" сегодня добился очередного исторического успеха в матче IV тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского клуба "Челси". От всего сердца поздравляю команду "Карабах" и наших болельщиков, желаю новых достижений", - написал он.

    Отметим, что "Карабах" сыграл вничью с "Челси" в матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА (2:2). Команда под руководством Гурбана Гурбанова проведет матч V тура 25 ноября в гостях против итальянского "Наполи".

    АФФА Ровшан Наджаф "Карабах" Лига чемпионов УЕФА
